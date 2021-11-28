كرة يد - الزمالك يهزم سبورتنج ويحافظ على سجله بدون هزيمة والأهلي يفوز على هليوبوليس

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

عبد الرحمن فيصل مع الأهلي أمام الزمالك - كرة يد

عبد الرحمن فيصل مع الأهلي أمام الزمالك - كرة يد

تغلب الزمالك على سبورتنج بنتيجة 35-32 ضمن مباريات الجولة 17 من المرحلة الأولى من مسابقة دوري المحترفين.

وحافظ الزمالك على سجله بدون هزيمة في المرحلة الأولى وحصد 48 نقطة من 16 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

أما سبورتنج فبعد 16 مباراة خاضهم يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 14 فوزا وهزيمتين.

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وفاز الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 28-24 ليصل إلى النقطة رقم 46 في المركز الثاني، بعدما حقق 14 انتصار وخسر مرة واحدة.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري: يحصد الفائز 3 نقاط، وفي حال التعادل يحصد كل فريق نقطتين، فيما يكتفي الخاسر بالحصول على نقطة واحدة.

وبدأت المرحلة الأولى من المسابقة بمشاركة 18 فريقا قبل أن يتم تقسيمهم في المرحلة الثانية على ثلاث مجموعات قبل الوصول للمرحلة الأخيرة لأفضل 4 فرق للتنافس على اللقب.

وجاء تقسيم المراحل كالآتي:

- المرحلة الأولى يشارك بها 18 فريقا في مجموعة واحدة بنظام دوري من دور واحد ويلعب كل فريق 17 مباراة ويضاف لها نتائج مرتبط 2002 و2004.

يتم ترتيب الفرق بعد إضافة النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط إذ يحصل أول دوري 2002 و2004 على 9 نقاط والثاني 8.5 والثالث 8 وهكذا حتى صاحب المركز الثامن عشر.

- المرحلة الثانية يتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

بينما المجموعة الثانية تضم أصحاب الترتيب الفردي من السابع حتى السابع عشر أما المجموعة الثالثة فتضم أصحاب الترتيب الزوجي من الثامن إلى الثامن عشر.

وعقب نهاية المرحلة الثانية تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

- المرحلة الثالثة والختامية يصعد أول 4 أندية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

وبالتالي من المتوقع أن نشهد خمسة لقاءات قمة بين الأهلي والزمالك إذ يلتقي الفريقان في المرحلة الأولى بمباراة ثم مباراتين في الثانية وأخيرا مباراتين في مرحلة الحسم.

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