مران منتخب مصر في قطر - انضمام حجازي ومشاركة الجميع استعدادا لمواجهة لبنان

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 18:32

كتب : بسام أبوبكر

أحمد حجازي مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

أدى منتخب مصر مرانه الأول في الدوحة عاصمة قطر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، والتي تقام تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وانضم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر للمران بعدما لحق ببعثة الفراعنة في قطر.

أخبار متعلقة
كأس العرب - قائد لبنان لـ في الجول: القرعة ظالمة لنا.. ولن نكون صيدا سهلا لـ مصر والجزائر بعثة منتخب مصر تصل الدوحة للمشاركة في كأس العرب حوار في الجول - مهاجم عمان: هذه رسالتي لـ صلاح ولا أمانع مواجهة مصر

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قرر ضم حجازي لصفوف المنتخب بدلا من إمام عاشور لاعب وسط الزمالك الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وشارك كل لاعبي منتخب مصر في المران بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة لبنان.

ويلعب منتخب مصر ضد لبنان يوم الخميس المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر والسودان ولبنان.

منتخب مصر كأس العرب أحمد حجازي
نرشح لكم
عبد اللطيف الغنام لـ في الجول: غياب صلاح ومحرز منطقي.. وأؤيد قرار منتخب السعودية عماد الحوسني لـ في الجول: تلقيت عرضا من الأهلي.. وواحد من هؤلاء سيفوز بكأس العرب كأس العرب - عمر السومة يعتذر عن عدم المشاركة مع سوريا كأس العرب – جوميز لـ في الجول: كأس العرب مفيدة جدا لـ موريتانيا.. وهذا رأيي للأفضل بالعالم
أخر الأخبار
في لقاء مُظلم.. المصري يخسر أمام ريفرز يونايتد وحسم التأهل يتأجل دقيقة | الكونفدرالية
عبد اللطيف الغنام لـ في الجول: غياب صلاح ومحرز منطقي.. وأؤيد قرار منتخب السعودية 11 دقيقة | كأس العرب 2021
مويس: لا أملك مال مانشستر سيتي.. كل ما أردته هو منافسة الأربعة الأوائل 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عماد الحوسني لـ في الجول: تلقيت عرضا من الأهلي.. وواحد من هؤلاء سيفوز بكأس العرب 27 دقيقة | كأس العرب 2021
رودري: خضنا معركة ضد وست هام 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران منتخب مصر في قطر - انضمام حجازي ومشاركة الجميع استعدادا لمواجهة لبنان 43 دقيقة | كأس العرب 2021
كاريك يجيب: لماذا لم يبدأ رونالدو أمام تشيلسي؟ 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) - (0) مانشستر يونايتد.. رونالدو يجري عمليات الإحماء ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق