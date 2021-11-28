مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) - (0) مانشستر يونايتد.. سيطرة زرقاء
الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 18:13
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الأحد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق17: تسديدة من زياش فوق العارضة
ق4: هودسون أودوي يهدر فرصة مؤكدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حكيم زياش، تسديدة أودوي جاءت بجوار القائم
ق3: تسديدة أولى من زياش من داخل منطقةالجزاء في يد دي خيا
بداية المباراة
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