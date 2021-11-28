مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) - (0) مانشستر يونايتد.. سيطرة زرقاء

تابع مباشرة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الأحد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق17: تسديدة من زياش فوق العارضة

ق4: هودسون أودوي يهدر فرصة مؤكدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حكيم زياش، تسديدة أودوي جاءت بجوار القائم

ق3: تسديدة أولى من زياش من داخل منطقةالجزاء في يد دي خيا

بداية المباراة