مانشستر سيتي ينتصر على وست هام والثلوج ويواصل مطاردة تشيلسي

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

واصل مانشستر سيتي انتصارته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على وست هام يونايتد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.

وأقيمت المباراة في طقس شديد البرودة وغطت الثلوج كل أرجاء ملعب الاتحاد معقل السماوي.

وتأخرت المباراة في الانطلاق لعدة دقائق لحين إزالة الثلوج من الملعب حتى يستيطع اللاعبين خوض المباراة.

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الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 29 في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر، الذي سيلعب مع مانشستر يونايتد بعد قليل. والذي يمتلك الرصيد ذاته من النقاط.

بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 24 في المركز الرابع.

وصف المباراة

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 33 بهدف عن طريق لاعب الوسط الألماني إليكاي جوندوجان بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف البديل فيرناندينيو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وقبل النهاية سجل مانويل لانزيني هدف وست هام الوحيد في الوقت بدل الضائع، بتسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء.

ليكون هذا الانتصار هو التاسع لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بينما هي الخسارة الثانية على التوالي لوست هام، بعد الهزيمة أمام ولفرهامبتون بهدف دون رد في الجولة الماضية.

مانشستر سيتي وست هام الدوري الإنجليزي
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