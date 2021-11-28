مباشر الكونفدرالية - ريفرز يونايتد (2)-(1) المصري.. نصف ساعة متبقية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 16:53

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف حسن علي في بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريفرز يونايتد والمصري، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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ق. 60 مرور ربع ساعة وتقدم ريفرز يونايتد مستمر. 2-1

ق. 54 بطاقة صفراء لـ أموتو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 34 هدف ثاني لريفرز يونايتد.

مرور نصف ساعة من اللقاء.

ق. 28 جوووول التعادل عن طريق محمد عنتر. عرضية من إيزي إيميكا قابلها عنتر بلمسة في المرمى.

ق. 25 هدف أول لـ ريفرز يونايتد.

ق. 18 هدف ملغي لـ ريفرز يونايتد. كرة ثابتة قابلها لاعب ريفرز يونايتد برأسية في المرمى والهدف ألغي بسبب مخالفة.

حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري يبث المباراة عبر هاتفه في محاولة للتحايل على تعنت أصحاب الأرض.

المباراة غير منقولة وأفراد بعثة المصري تحاول بثها مباشرة على الصفحة وسط محاولات الأمن لمنعهم.

بداية المباراة

الكونفدرالية الإفريقية المصري ريفرز يونايتد
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