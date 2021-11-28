استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1)-(0) وست هام .. نهاية الشوط الأول

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 15:47

كتب : FilGoal

مايكل أنطونيو - وست هام - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول

ق. 41 تصويبة يتصدىى لها فابيانسكي ويتابعها محرز ويتصدى لها فابيانسكي مجددا.

ق. 36 محرز ينفرد ويسدد في المرمى لكن المدافع ينقذها من على الخط.

ق. 33 جوووول أووول عن طريق جوندوجان. عرضية من محرز قابلها إلكاي بلمسة في المرمى.

ق. 16 جووول ملغي لسيتي بعدما سجل رياض محرز من وضعية تسلل.

ق. 15 ركنية من جوندوجان قابلها لابورت برأسية بجانب القائم.

ق. 6 تصويبة قوية من ووكر بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وست هام يونايتد
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