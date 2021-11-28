بسبب الثلوج.. تأجيل مباراة توتنام مع بيرنلي
الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 15:25
كتب : FilGoal
تأجلت مباراة بيرنلي مع توتنام بالدوري الإنجليزي بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلن نادي توتنام عن تأجيل مباراة الفريق مع بيرنلي لموعد يتحدد لاحقا بسبب الثلوج المتساقطة.
وكان يفترض أن يلعب توتنام مع بيرنلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.
❄️ We can confirm that today’s match against Burnley has been postponed due to adverse weather conditions. pic.twitter.com/8azBGHf3Pl— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 28, 2021
توتنام أعلن تشكيل اللقاء بالفعل، وفيه سون هيونج مين، وهاري كين كأساسيين، وكذلك أعلن تشكيل بيرنلي.
ويحتل توتنام المركز السابع برصيد 19 نقطة، فيما يحتل بيرنلي المركز الـ15 برصيد تسع نقاط.
وتواجه إنجلترا موجة من الطقس السيء بسبب تساقط الثلوج على البلاد، ما يهدد إقامة بعض مباريات الجولة الحالية.
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