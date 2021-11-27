جيرارد: لدينا متخصص في الكرات الثابتة.. ومع الوقت سيرى الناس فلسفتنا

أبدى ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا سعادته بالفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيرارد في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "لا يجب أن ننجرف مع هذا الأمر. مررنا بأسبوعين إيجابيين، واللاعبون كانوا مذهلين في تطبيقهم لما نريده".

وأضاف "أحيانا نضطر للتراجع ولكن اليوم نجحنا في التقدم للأمام وهذا كان جيدا".

وعن سابقه دين سميث قال جيرارد: "كان هناك عملا عظيما هنا قبل أن نأتي. دين سميث قام بعمل مثير للإعجاب، والأداء في آخر 5 مباريات لم يكن بالضرورة ليعني 5 هزائم".

وتابع "كان علينا وضع العديد من المعلومات في وقت قصير للغاية ولا يزال هناك بعض التعديلات لإجرائها. لدينا متخصص في الركلات الثابتة وعمله هو تحديد نقاط الضعف في الخصوم".

وواصل جيرارد "كنت محظوظا باللعب في أعلى المستويات، وأردت أن أنضج وأن آخذ هذه المعلومات معي، على صعيد اللياقة والمستوى وكيف تنظر للمباراة حين لا تملك الاستحواذ".

واختتم "مع الوقت سيرى الناس هويتنا وفلسفتنا. إنها خطوة كبيرة للأمام أن نأخذ 6 نقاط من 6".

يذكر أن جيرارد حقق الفوز الثاني على التوالي منذ توليه قيادة أستون فيلا، حيث فاز في المباراة السابقة على برايتون بهدفين دون رد.