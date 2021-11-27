رقم قياسي وصدارة جديدة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون؟

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 19:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الثاني في بورتو

واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفوز بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ13.

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني في المباراة للبرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 32.

وشارك محمد صلاح في 19 هدفا مع ليفربول في الدوري هذا الموسم بتسجيل 11 وصناعة 8، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

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ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا بجانب كونه أكثر من صنع أهدافا في الدوري.

ورفع صلاح رصيده من المشاركات في الأهداف مع ليفربول في البريميرليج إلى 150 مشاركة في 173 مباراة، 108 هدف و42 تمريرة حاسمة.

وأصبح صلاح ثالث أسرع من يصل لهذا الرقم بعد آلان شيرار وتييري هنري.

صلاح شارك بالتسجيل أو الصناعة مع ليفربول في آخر 11 مباراة على التوالي.

نستعرض معا أرقام محمد صلاح أمام ساوثامبتون

الدقائق: 90 .

التمريرات الصحيحة: 20 من أصل 30 بنسبة نجاح 67%

التسديدات: 2

صناعة الفرص: 2

الالتحامات الأرضية: 3 صحيحة من أصل 7

الثنائيات: 6

فقدان الاستحواذ: 18 مرة

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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