إيهاب جلال قبل مواجهة مانياما: مشكلة واحدة في القائمة.. ونجيلة "الشهداء" ليس أزمة

أبدى إيهاب جلال مدرب بيراميدز اعتقاده أن مباراة مانياما الكونغولي في ذهاب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ستكون صعبة وهامة للغاية.

وقال جلال في تصريحاته لمركز بيراميدز الإعلامي إن الفريق الكونغولي قوي ويتميز بالخطورة، وذلك بعدما تابعه في أكثر من مباراة، مشددا على أن بيراميدز لا يهدف في النهاية سوى لتحقيق نتيجة مميزة تجعله قريبا من حجز بطاقة التأهل لدور المجموعات.

وأوضح المدرب أن حالة جميع اللاعبين جيدة باستثناء أسامة جلال الذي يعاني من مشكلة في العضلة الضامة، مشيرا إلى ضيق الخيارات في ظل غياب إسلام عيسى وعدم إتاحة الإضافات الجديدة حتى الآن.

أخيرا قال إيهاب جلال إن أرضية ملعب الشهداء جيدة للغاية رغم أنها من النجيل الصناعي، وتتطلب تعاملا خاصا من جانب اللاعبين في التمريرات، وإنه يثق في قدرة الفريق على العودة بأفضل نتيجة ممكنة، رغم تقلب حالة الطقس في الكونغو.

وتقام المباراة في الثالثة عصر الأحد، على أن يقام الإياب يوم 5 ديسمبر على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن بيراميدز اختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مانياما، حيث أجرى المران على ملعب الشهداء في كينشاسا واستمر لمدة ساعة بهدف التعرف على أرضية الملعب.