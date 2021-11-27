ليلة تألق جوتا.. صلاح يصنع وليفربول يضرب ساوثامبتون برباعية

سحق فريق ليفربول ضيفه ساوثامبتون برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وواصل ليفربول انتصارته في الدوري ليصل إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر والذي سيلعب ضد مانشستر يونايتد.

وبفارق نقطتين عن مانشستر ستيي صاحب المركز الثالث والذي سيواجه وست هام يونايتد.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 14 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

رباعية ليفربول سجلها ديوجو جوتا هدفين، وهدف لكل من تياجو ألكانتارا وفيرجيل فان دايك.

وصنع محمد صلاح هدفا من رباعية ليفربول، ليصل إلى الهدف رقم 10 الذي يصنعه هذا الموسم، وهو الأكثر في الدوري حتى الآن.

وصف المباراة

تقدم ليفربول في الدقيقة الثانية عن طريق ديوجو جوتا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لعرضية أندي روبرتسون.

واستمر ضغط ليفربول بقوة على دفاع ساوثامبتون وسجل ساديو ماني الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 11 لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

لكن ليفربول لم يهدأ واستمر في الضغط وسجل جوتا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 31 بعد صناعة رائعة من محمد صلاح.

وأكمل تياجو ألكانتارا ثلاثية ليفربول في الشوط الأول بتسديدة قوية بالقدم اليسرى في الدقيقة 37.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية دون رد.

في الشوط الثاني استمر تفوق ليفربول وسجل فيرجيل فان دايك الهدف الرابع في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية نفذها ألكساندر أرنولد.

واستمرت سيطرة ليفربول على مجريات اللعب حتى نهاية المباراة، ليحقق الفريق الأحمر الانتصار الثامن له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.