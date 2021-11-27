انتهت في الدوري - إيسترن كومباني (0) - (2) الجونة.. الجونة يعود للانتصارات

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني ضد المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com متابعة لمباراة إيسترن كومباني والجونة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الجونة

ق79 جووول ثاني من عمرو عبدالفتاح بعد متابعة لتصدي بوسكا

ق67: تسديدة من شيميلس بيكلي ترتد من القائم

ق66: تسديدة من خالد قمر خارج المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: فرصة مؤكدة من إيسترن كومباني تصطدم بالعارضة

ق41: تغييران لإيسترن كومباني مع الدقيقة 41 بدخول أحمد تمساح ومحمد عصام في مكان محمود صقر وستيفان ساي.

ق32: خالد قمر يسجل الهدف الأول للجونة

د24 تسديدة من أحمد داهش بجانب المرمى

د23 رأسية من خالد قمر سهلة في يد بوسكا

بداية المباراة

إيسترن كومباني الجونة الدوري المصري الممتاز
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