مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (0) - (1) الجونة.. بداية الشوط الثاني
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 17:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com متابعة لمباراة إيسترن كومباني والجونة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق66: تسديدة من خالد قمر خارج المرمى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: فرصة مؤكدة من إيسترن كومباني تصطدم بالعارضة
ق41: تغييران لإيسترن كومباني مع الدقيقة 41 بدخول أحمد تمساح ومحمد عصام في مكان محمود صقر وستيفان ساي.
ق32: خالد قمر يسجل الهدف الأول للجونة
د24 تسديدة من أحمد داهش بجانب المرمى
د23 رأسية من خالد قمر سهلة في يد بوسكا
بداية المباراة