منتخب مصر يكشف جديد إصابة تريزيجيه "العودة اقتربت"

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 16:35

كتب : أحمد الخولي

محمود تريزيجيه - أستون فيلا

محمود تريزيجيه - أستون فيلا

اقتربت عودة محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر من الإصابة.

ويعاني تريزيجيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة منذ شهر أبريل الماضي.

وقال كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم "تحدثنا مع تريزيجيه أمس، وعلمنا أنه سيشارك لأول مرة مع أستون فيلا خلال أيام".

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كيروش تحدث أيضا عن هدفه من بطولة كأس العرب، وسبب استبعاد طارق حامد من القائمة. (طالع مؤتمر كيروش كاملا)

تريزيجيه يملك 47 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 5 آخرين.

وتولى ستيفين جيرارد تدريب أستون فيلا مؤخرا خلفا لـ دين سميث المدرب السابق للفريق.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر، والسودان، ولبنان.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء المقبل.

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