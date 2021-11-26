كرة سلة – الزمالك والاتحاد ينتصران في الدور التمهيدي

فاز الزمالك، والاتحاد السكندري، في مباريات الذهاب للمرحلة التمهيدية من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

وانتصر الزمالك على الأولمبي بنتيجة 80-62، فيما فاز الاتحاد السكندري على الشمس بنتيجة 95-53.

من جهة أخرى، يلعب الأهلي مساء غد السبت مع القناة، فيما يلعب سبورتنج مع طلائع الجيش.

وتقام مباريات الإياب خلال الأسبوع المقبل، ليتأهل ثمان فرق إلى الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

-الاتحاد السكندري يفوز على الشمس 95-53.

-سموحة يهزم طنطا 80-56.

-الجزيرة يفوز على الطيران 76-43.

-الزمالك يفوز على الأولمبي 80-62,

-أصحاب الجياد يفوز على مصر للتأمين 81-87.

-المصرية للاتصالات يهزم هيليوبليس 85-54.