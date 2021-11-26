كرة سلة – الزمالك والاتحاد ينتصران في الدور التمهيدي
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 22:08
كتب : محمد سمير
فاز الزمالك، والاتحاد السكندري، في مباريات الذهاب للمرحلة التمهيدية من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.
وانتصر الزمالك على الأولمبي بنتيجة 80-62، فيما فاز الاتحاد السكندري على الشمس بنتيجة 95-53.
من جهة أخرى، يلعب الأهلي مساء غد السبت مع القناة، فيما يلعب سبورتنج مع طلائع الجيش.
وتقام مباريات الإياب خلال الأسبوع المقبل، ليتأهل ثمان فرق إلى الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.
وجاءت نتائج اليوم كالتالي:
-الاتحاد السكندري يفوز على الشمس 95-53.
-سموحة يهزم طنطا 80-56.
-الجزيرة يفوز على الطيران 76-43.
-الزمالك يفوز على الأولمبي 80-62,
-أصحاب الجياد يفوز على مصر للتأمين 81-87.
-المصرية للاتصالات يهزم هيليوبليس 85-54.
نرشح لكم
كرة يد - بعد بطولة العرب.. تونس تستضيف دوري أبطال إفريقيا للأندية تنس طاولة - عمر عصر يقصي المصنف السابع عالميا من بطولة بودابست علي منير يحطم رقم القياسي بموسوعة جينيس.. وتهنئة من وزير الرياضة كرة يد - الدرع لـ في الجول: لا يوجد طريق صعب أو سهل واللقب يحتاج الفوز على الجميع الطريق نحو اللقب الثامن.. مشوار مصر في أمم إفريقيا لكرة اليد حتى النهاية أمم إفريقيا لـ كرة اليد - تونس تتصدر المجموعة بالفوز على كاب فيردي وتتأهل في طريق مصر موعد مباراة منتخب يد مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والقنوات الناقلة أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر تهزم المغرب وتتأهل بالعلامة الكاملة لمواجهة الجزائر