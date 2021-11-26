كرة سلة – الزمالك والاتحاد ينتصران في الدور التمهيدي

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 22:08

كتب : محمد سمير

فريق الزمالك - كرة سلة

فاز الزمالك، والاتحاد السكندري، في مباريات الذهاب للمرحلة التمهيدية من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

وانتصر الزمالك على الأولمبي بنتيجة 80-62، فيما فاز الاتحاد السكندري على الشمس بنتيجة 95-53.

من جهة أخرى، يلعب الأهلي مساء غد السبت مع القناة، فيما يلعب سبورتنج مع طلائع الجيش.

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وتقام مباريات الإياب خلال الأسبوع المقبل، ليتأهل ثمان فرق إلى الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

-الاتحاد السكندري يفوز على الشمس 95-53.

-سموحة يهزم طنطا 80-56.

-الجزيرة يفوز على الطيران 76-43.

-الزمالك يفوز على الأولمبي 80-62,

-أصحاب الجياد يفوز على مصر للتأمين 81-87.

-المصرية للاتصالات يهزم هيليوبليس 85-54.

الزمالك الاتحاد السكندري كرة سلة
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