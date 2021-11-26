مباشر في الدوري - طلائع الجيش (1) (0) فيوتشر.. جووول أووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش وفيوتشر في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز العاشر برصيد 7 نقاط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

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ق 77: جووول أول لطلائع الجيش محمد الجويني بتسديدة أرضية على يمين الحارس.

ق 50: محمد فاروق يراوغ أكثر من لاعب ويسدد كرة أبعدها الدفاع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: عرضية من أحمد سمير من الجهة اليمنى تمر من تحت أقدام ميدو جابر.

ق 27: تسديدة من ناصر ماهر مرت أعلى من العارضة.

ق 26: ركنية من ناصر ماهر ورأسية من جوناثان نجويم يبعدها الدفاع قبل أن تسكن الشباك.

بداية اللقاء