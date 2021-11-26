كرة طائرة – الزمالك يتمم صفقاته بـ لاعب روسي
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 17:02
كتب : إبراهيم رمضان
أتم نادي الزمالك آخر صفقاته لفريق كرة الطائرة للموسم المقبل.
وأعلن الزمالك ضم ميكائيل نيكيل المهاجم الروسي بشكل رسمي.
وكشف الزمالك بأن ميكائيل نيكيل هو آخر صفقات الفريق للموسم المقبل.
ويسعد الزمالك لانطلاقة الموسم الجديد محليا، والتي لم يتحدد موعدها بعد.
كان الزمالك توج ببطولة كأس مصر عن الموسم الماضي، فيما خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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