مباشر انتخابات الأهلي - محمود الخطيب وحسن حمدي يصوتان

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 10:45

كتب : حسام نور الدين

حسن حمدي

تابع مباشرة تغطية FilGoal.com الحية لانتخابات مجلس إدارة الأهلي.

أعضاء النادي يحددون اليوم الجمعة مجلس إدارة النادي الذي سيقوده في السنوات الأربع المقبلة.

ويتنافس محمود الخطيب، أيقونة النادي ورئيسه الحالي، مع خالد سليمان على مقعد رئيس مجلس الإدارة.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الجمعة 26 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري انتهى الانتظار.. ريفر بليت يتوج بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ 36 عامر حسين يكشف موقف مباراة الأهلي وفيوتشر من التأجيل بسبب السوبر الإفريقي رئيس كاف: صلاح الأفضل.. وأريد فوز مصر بـ كأس العالم

بينما حسم العامري فاروق منصب نائب الرئيس بالتزكية بعد استبعاد وليد الفيل.

وسيختار الأعضاء أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدرندلي.

---

1:24 - الخطيب يصوت

May be an image of 4 people and people standing

1:07 - خالد الدرندلي المرشح لمنصب أمين الصندوق

May be an image of 2 people and people standing

1:03 - محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي

May be an image of 5 people, people standing and outdoors

1:02 - اللجنة القضائية تشدد على ضرورة عدم تواجد أحد داخل خيمة التصويت باستثناء الناخبين ومندوبي المرشحين فقط وتوقف عملية التصويت لدقائق لخروج افراد الحملات الدعائية

1:02 - حسن حمدي نجم ورئيس الأهلي السابق يدلي بصوته

May be an image of 6 people and people standing

1:00 - توافد الأعضاء بكثافة عقب انتهاء صلاة الجمعة

May be an image of 1 person, standing, crowd and outdoors

12:51 - نجوم الأهلي القدامى شطة ومحمد فضل وهادي خشبة يشاركون في الانتخابات

12:37 - الأهلي يعلن أن التصويت مستمر حتى الساعة 7 مساء الجمعة

9:45 - اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات سمحت للمرشحين بتوزيع أوراقهم داخل خيمة التصويت

9:30 - الأعضاء يتوافدون على النادي للتسجيل في الجمعية العمومية

May be an image of 9 people

May be an image of 1 person and standing

May be an image of 1 person, standing and outdoors

May be an image of 5 people, people standing and outdoors

May be an image of 3 people, people standing and outdoors

May be an image of 7 people, people standing and outdoors

May be an image of 11 people, people standing and outdoors

May be an image of 10 people, people standing and outdoors

الأهلي انتخابات الأهلي محمود الخطيب خالد سليمان
نرشح لكم
رئيس كاف: صلاح الأفضل.. وأريد فوز مصر بـ كأس العالم عامر حسين يكشف موقف مباراة الأهلي وفيوتشر من التأجيل بسبب السوبر الإفريقي كرة سلة - سيدات سبورتنج ينتصرن على الأهلي.. والأحمر يبقي آماله بفوز المرتبط كريم فؤاد: هذا ما قاله لي موسيماني في ظهوري الرسمي الأول مع الأهلي
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان: بوكيتينو لم يطلب الرحيل لـ مانشستر يونايتد 13 دقيقة | ميركاتو
حوار في الجول – ولد علي: فلسطين تواجه صعوبات لا تُصدق في القرن 21.. وأنا إسماعيلاوي 26 دقيقة | كأس العرب 2021
وائل جمعة لـ في الجول: كنا نعلم مسبقا أننا سنخوض إياب الدور الحاسم خارج أرضنا 26 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مدرب تونس المساعد لـ في الجول: منتخبنا مرشح لحصد كأس العرب.. وسنقيّم المحليين 52 دقيقة | كأس العرب 2021
بسبب السوبر وكأس العالم.. مصدر من كاف لـ في الجول: قد نؤخر بداية مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كأس العرب - نجم الإمارات السابق لـ في الجول: سنتأهل متصدرين.. والجزائر الأقرب للقب ساعة | كأس العرب 2021
المغرب والجزائر يستضيفان كأس إفريقيا للشباب والناشئين 2023 ساعة | إفريقيا
المنتخبات المصنفة تستضيف إياب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم.. والسوبر الإفريقي في فبراير 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال