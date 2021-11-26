مباشر انتخابات الأهلي - تفويض المجلس الجديد لمناقشة الميزانية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 10:45

كتب : حسام نور الدين

حسام غالي

تابع مباشرة تغطية FilGoal.com الحية لانتخابات مجلس إدارة الأهلي.

أعضاء النادي يحددون اليوم الجمعة مجلس إدارة النادي الذي سيقوده في السنوات الأربع المقبلة.

ويتنافس محمود الخطيب، أيقونة النادي ورئيسه الحالي، مع خالد سليمان على مقعد رئيس مجلس الإدارة.

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بينما حسم العامري فاروق منصب نائب الرئيس بالتزكية بعد استبعاد وليد الفيل.

وسيختار الأعضاء أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدرندلي.

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تقرر تفويض مجلس إدارة الأهلي الجديد لمناقشة واعتماد الميزانية عن العام المنقضي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني المقدر بـ 11،042 عضوًا.

7:45 غلق باب التصويت رسميا في انتخابات الأهلي والمشرفون يطالبون بإخلاء الخيمة الانتخابية.

6:45: مد التصويت لساعة إضافية اليوم الجمعة.

4:00 - حسام غالي يدلي بصوته

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4:00 - حضور عصام الحضري

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1:24 - الخطيب يصوت

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1:07 - خالد الدرندلي المرشح لمنصب أمين الصندوق

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1:03 - محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي والعامري فاروق

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1:02 - اللجنة القضائية تشدد على ضرورة عدم تواجد أحد داخل خيمة التصويت باستثناء الناخبين ومندوبي المرشحين فقط وتوقف عملية التصويت لدقائق لخروج افراد الحملات الدعائية

1:02 - حسن حمدي نجم ورئيس الأهلي السابق يدلي بصوته

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1:00 - توافد الأعضاء بكثافة عقب انتهاء صلاة الجمعة

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12:51 - نجوم الأهلي القدامى شطة ومحمد فضل وهادي خشبة يشاركون في الانتخابات

12:37 - الأهلي يعلن أن التصويت مستمر حتى الساعة 7 مساء الجمعة

9:45 - اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات سمحت للمرشحين بتوزيع أوراقهم داخل خيمة التصويت

9:30 - الأعضاء يتوافدون على النادي للتسجيل في الجمعية العمومية

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الأهلي انتخابات الأهلي محمود الخطيب خالد سليمان
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