انتهى الانتظار.. ريفر بليت يتوج بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ 36

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 10:27

كتب : إسلام أحمد

ريفر بليت

انتهى الانتظار، وتوج ريفر بليت بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ 36 في تاريخه ولأول مرة منذ 7 سنوات.

منذ 2014 لم يحقق ريفر بليت لقب الدوري الأرجنتيني، وحل وصيفا في 3 مناسبات آخرها الموسم الماضي والذي خسره في الجولة الأخيرة لصالح بوكا جونيورز.

وحصد ريفر بليت اللقب الـ 36 في تاريخه كرقم قياسي موسعا الفارق مع بوكا جونيورز غريمه التقليدي إلى لقبين.

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لقب ريفر بليت تحقق في معقله مونيمنتال وأمام ملعب ممتلئ عن آخره، إذا انتظرت الجماهير المحتشدة اللحظة الحاسمة بالفوز أو التعادل أمام راسينج كلوب في الجولة 22 من الدوري لحسم اللقب رسميا.

أجوستين بلافسينو تقدم أولا في الدقيقة 32 لريفر بليت، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني سجل خوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 48، معززا صدراته لترتيب هدافي الدوري الأرجنتيني برصيد 17 هدفا سجلها خلال 18 مباراة.

وفي الدقيقتين 68 و78 سجل براين روميرو ثنائية قادت الفريق المُلقب بـ "مييوناريوس" للفوز برباعية دون رد.

فوز رفع رصيد الأبيض والأحمر إلى 52 نقطة بفارق 12 نقطة عن ديفينسيا إي خوستيسيا وتاييرس دي كوردوبا صاحبا المركز الثاني قبل 3 جولات على النهاية.

لقب يحمل الرقم 13 لـ مارسيلو جاياردو مع ريفر بليت خلال 7 سنوات منذ توليه المهمة، محققا اللقب الوحيد المحلي والقاري الذي استعصى عليه.

كما حقق القائد المخضرم ليوناردو بونزيو اللقب السادس عشر له مع الفريق معادلا كل من أنخيل لابرونا، كأكثر لاعب تتويجا بالألقاب مع الفريق.

وتتبقى 3 مباريات لريفر بليت ضد روزاريو سنترال وديفينسيا إي خوستيسيا وأتليتكو توكومان في الدوري الأرجنتيني.

ولم يعرف ريفر بليت طعم الخسارة منذ الجولة الخامسة إذ ظل 17 مباراة على التوالي دون خسارة.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى 50 بطولة محلية كأكثر فريق أرجنتيني تحقيقا للألقاب.

وقلص الفارق محليا وقاريا مع بوكا جونيورز إلى لقبين فقط، إذ يمتلك غريمه التقليدي 70 لقبا مقابل 68 إجماليا لريفر بليت.

ريفر بليت الدوري الأرجنتيني
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