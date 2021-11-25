كرة يد – الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين
الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 21:54
كتب : FilGoal
تصدر الزمالك ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على الجزيرة.
المباراة المؤجلة انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 41-24.
وبتلك النتيجة تصدر الزمالك ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة إذ يعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن.
45 نقطة من 15 مباراة هي حصيلة الزمالك حتى الآن بعد نهاية 16 جولة من المسابقة.
وتراجع الأهلي للمركز الثاني برصيد 43 نقطة من 14 فوز وخسارة وحيدة.
وبنفس الرصيد تراجع سبورتنج للمركز الثالث بنفس عدد المباريات.
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