مباشر دوري الأبطال - شيريف (0) - (3) ريال مدريد.. تبديل إضطراري

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:49

كتب : FilGoal

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف كريم بنزيمة في شاختار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شيريف تيراسبول وريال مدريد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 9 نقاط، بينما يحتل شيريف المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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د67 رأسية من تراوري ولكن في القائم

د64 خروج ألابا للإصابة ودخول ناتشو

د62 رأسية من سانجوينتي فوق مرمى كورتوا

د55 جووول ريال مدريد كريم بنزيما بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

د49 تسديدة من كوستانزا لاعب شيريف خارج الملعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د46 جوووزل رائع لريال مدريد من توني كروس تتخطى المرمى بجزء بسيط

د40 فرصة خطيرة من كارفاخال تخرج فوق المرمى

د29 جوووول أول لريال مدريد عن طريق ألابا من ركلة حرة مباشرة

د23 رأسية من بنزيما فوق المرمى

د9 هدف أول ملغي لريال مدريد بسبب تسلل كريم بنزيما

بداية المباراة

تبدأ المباراة بعد قليل

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد شيريف تيراسبول
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