مباشر دوري الأبطال - شيريف تيراسبول ضد ريال مدريد
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شيريف تيراسبول وريال مدريد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
يحتل ريال مدريد المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 9 نقاط، بينما يحتل شيريف المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
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