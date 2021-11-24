مباشر دوري الأبطال - شيريف تيراسبول ضد ريال مدريد

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:49

كتب : FilGoal

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف كريم بنزيمة في شاختار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شيريف تيراسبول وريال مدريد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 9 نقاط، بينما يحتل شيريف المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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