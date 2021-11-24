مباشر دوري الأبطال – ليفربول (2)-(0) بورتو.. أتليتكو مدريد (0)-(0) ميلان.. صلااااح رااااائع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول VS بورتو (0/2)

ق. 70 جووووول صلااااح راااائع. مر من ماتيوس أوريبي بمهارة فائقة وسدد مسجلا الثاني بشكل رااائع.

ق. 62 روبيرتسون وجوردان هندرسون يشاركان بدلا من تياجو وتسيميكاس.

ق. 52 جوووووووول أوووول لـ ليفربول. مخالفة يبعدها الدفاع، ويقابلها تياجو ألكانتارا بتصويبة رااائعة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 عرضية من ساديو ماني إلى محمد صلاح الذي يهدر من داخل الست ياردات.

تقنية الفيديو تلغي الهدف للتسلل.

ق. 36 جوووول أوووول. بينية إلى ساديو ماني الذي ينفرد تماما ويسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 23 ساديو ماني يقطع الكرة من حارس بورتو وصلاح يتابعها لكن الحارس ينقذذها.

ق. 11 فرصة لا تضيع من بورتو! لويس دياز ينفرد تماما بالمرمى ويمرر إلى أوتافيو الذي يهدر أمام المرمى الخالي.

ق. 9 طارمي يهددد مجددا وينفرد لكن كوناتي ينقذها في اللحظة الأخيرة.

ق. 8 عرضية يقابلها مهدي طارمي برأسية تصطدم بـ جويل ماتيب وتتحول إلى ركنية.

بداية المباراة

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أتليتكو مدريد VS ميلان (0/0)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 1 إصابة ثيو هيرنانديز ويخرج لتلقي العلاج.

بداية المباراة

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