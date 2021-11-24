مباشر دوري الأبطال - سيتي (1)-(1) سان جيرمان.. نزول دي ماريا
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
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ق 67: نزول دي ماريا بدلا من إدريسا جايا
ق 63: جوووول رحيم والتعادل
ق 50: جوووول مبابي والأول لباريس
ق 32: أووووه جوندوجان يسدد في القائم ويهدر الأول على مانشستر سيتي
ق 18: أووووه محرز يهدر فرصة خطيرة
ق 5: رأسية من كانسيلو وكيمبيمبي يبعد الكرة من على خط المرمى
انطلاق المباراة
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