انتهت دوري الأبطال - سيتي (1)-(2) سان جيرمان.. السماوي يفوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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ق 76: جوووول مانشستر سيتي والثاني عن طريق جيسوس

ق 73: نيمار يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى

ق 67: نزول دي ماريا بدلا من إدريسا جايا

ق 63: جوووول رحيم والتعادل

ق 50: جوووول مبابي والأول لباريس

ق 32: أووووه جوندوجان يسدد في القائم ويهدر الأول على مانشستر سيتي

ق 18: أووووه محرز يهدر فرصة خطيرة

ق 5: رأسية من كانسيلو وكيمبيمبي يبعد الكرة من على خط المرمى

انطلاق المباراة