فانتازي في الجول (5) - مباراة مؤجلة وزيزو ومعلول يواصلان التسجيل.. وثلاثي هو الأفضل

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 16:01

كتب : أحمد غالب

فانتازي الدوري المصري

فانتازي الدوري المصري

الأهلي يتربع على صدارة جدول الترتيب والزمالك يتعثر والبطاقات الحمراء لم تتوقف والغزارة التهديفية مستمرة رغم تأجيل مباراة بسبب الأمطار، كل هذا حدث في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

انتهت خامس جولات الدوري المصري بعد أن شهدت تألق العديد من اللاعبين الذين حصدوا الكثير من النقاط سواء عن طريق تسجيل الأهداف أو صناعتها.

شهدت الجولة تسجيل 18 هدفا وهو نفس معدل الجولة السابقة، وكان من الممكن أن تزيد الغلة التهديفية لولا تأجيل لقاء سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء أرضية ملعب الأسكندرية بسبب هطول الأمطار الأيام السابقة.

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حقق فاركو ثاني انتصاراته في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بهدف عن طريق أحمد شريف وأضاع رامي صبري مدافع الفريق ركلة جزاء مما تسبب في خصم نقطتين من 3459 متسابق كان اللاعب في فريقهم.

وتعادل مصر للمقاصة أمام الاتحاد السكندري بدون أهداف، وحقق بيراميدز رابع انتصاراته في الدوري على حساب إيسترن كومباني بثلاثية.

وألغيت مباراة سموحة أمام طلائع الجيش بسبب تأثر أرضية ملعب استاد الإسكندرية بهطول أمطار غزيرة استمرت 6 ساعات منذ فجر الإثنين.

وحقق الأهلي فوزا مثيرا أمام غزل المحلة على أرضه بثلاثية مقابل هدفين لفريق الفلاحين، واستطاع البنك الأهلي أن يخطف نقطة أمام الزمالك بعد تعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وشهدت الجولة أول فوز للمصري أمام الجونة بثلاثية نظيفة، كما شهدت أول نقطة حصدها الإسماعيلي في الدوري بعد التعادل أمام المقاولون بهدف لكل فريق.

واختتمت الجولة بفوز إنبي على فيوتشر بهدفين سجلهما جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولي.

أفضل لاعب

تساوى في النقاط كلا من علي جبر مدافع بيراميدز ومجدي أفشة لاعب وسط الأهلي وجون إيبوكا بواقع 12 نقطة لكل لاعب.

مدرب الجولة

وفاز المتسابق Amr Abdel-hamed بجائزة الجولة الخامسة MiPortable Bluetooth Speaker Mini، بعد أن حقق 96 نقطة ليتصدر ترتيب المتسابقين بفارق نقطة عن وصيف الترتيب كزاميرو.

تشكيل الأفضل

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حدث فريقك استعداد للجولة السادسة وتصدر الترتيب العام للجولة لتفوز بجائزة Mi Watch Lite مقدمة من شاومي.

سيتم غلق باب انتقالات الجولة السادسة غدا الخميس في تمام الثانية ظهرا.

فانتازي في الجول الدوري المصري
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