مصدر من كاف لـ في الجول: هذا موقفنا من عدم جاهزية ملعب افتتاح أمم إفريقيا

علق مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على عدم جاهزية الملعب الأولمبي الذي سيستضيف افتتاح أمم إفريقيا لم يتم تجهيزه حتى الآن.

وشدد أن هدف كاف هو إقامة البطولة في موعدها وسيتم مناقشة ملف البطولة على أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماع غد الخميس.

وتستضيف الكاميرون منافسات بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير وإلى 6 فبراير.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "أرسلنا خطابا إلى الاتحاد الكاميروني يوم 17 نوفمبر عن اخر مستجدات اللجنة التي زارت البلاد للوقوف على مدى جاهزيتها لاستضافة أمم إفريقيا".

وأضاف "اللجنة وجدت أن البنية التحتية خارج الملعب الأولمبي الذي سيستضيف الافتتاح غير جاهز حتى الآن على الرغم أن موعد تسليمه يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

وكشف "منحنا الكاميرون موعدا حتى 10 ديسمبر المقبل لتجهيز الملعب بشكل نهائي".

وعن باقي المستجدات أوضح "اللجنة وجدت أيضا أن هناك ملاعب تدريب غير متناسقة من ناحية العشب مع قياسات الاتحاد الإفريقي، لذلك قررنا إرسال لجنة صيانة تابعة لنا للإشراف على عملية رفع مستوى العشب وتجهيزه قبل البطولة".

وشدد المصدر "انتظرنا أن ترسل لنا حكومة الكاميرون تقريرا مفصلا عن خطتها فيما يخص دخول المشجعين للملاعب في ظل انتشار فيروس كورونا ولكنها لم ترسل شيء حتى الآن".

واختتم تصريحاته بالكشف عن موقف كاف قائلا: "هدفنا هو إقامة البطولة في موعدها وعدم تأجيلها وغدا في اجتماع المكتب التنفيذي سنقوم بعرض الملف على أعضاء المكتب واتخاذ القرار المناسب لنا لإنجاح تنظيم البطولة".

وخرج خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى الاتحاد الكاميروني في وقت سابق بخصوص عدم جاهزية الملعب الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا حتى الآن مع تبقي أقل من شهرين على انطلاق المسابقة.