مباشر - مؤتمر مرتضى منصور الأول بعد العودة إلى الزمالك

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

الزمالك الدوري المصري في الدوري مرتضى منصور مؤتمر مرتضى منصور
نرشح لكم
مباشر - مؤتمر مرتضى منصور الأول بعد العودة إلى الزمالك المقاولون العرب يكشف إمكانية ضم رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر جراحة عاجلة لـ مروان محسن وعلاج تحفظي لـ جنش.. طبيب فيوتشر يكشف تشخيص قوي للإصابتين الخطيب يرد على عودة حسام عاشور وأزمة موسيماني وموقف كهربا وإلغاء عقوبة السوبر الخطيب عن أزمة حكم القمة: سنرى حكاما أجانب.. وعلينا وضع مشكلة تعارض المواعيد أمام فيفا إنبي لـ في الجول: نرفض مواجهة بيراميدز خلال كأس العرب بدون الدوليين
أخر الأخبار
تقرير مغربي يكشف سبب فسخ النصر السعودي تعاقد حمد الله 2 دقيقة | السعودية
مباشر - مؤتمر مرتضى منصور الأول بعد العودة إلى الزمالك 6 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - الإمارات.. هل يعيد التجنيس إنجاز رأسية الطلياني؟ 15 دقيقة | كأس العرب 2021
تياجو ألكانتارا يوضح الفارق بين كلوب وجوارديولا 44 دقيقة | أوروبا
تشافي: خاطرت بمشاركة ديمبيلي أمام بنفيكا.. وسعيد بمستوى اللياقة البدنية 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حسن معتوق.. قلب لبنان النابض وأسطورته الحية ساعة | كأس العرب 2021
بوكيتينو وتين هاج يعلقان على أخبار ارتباطهما بتدريب مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - تاوامبا يختار أفضل أهدافه مع التعاون وهل ينضم إلى الزمالك ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022