مباشر - مؤتمر مرتضى منصور الأول.. "جلسة مع بنشرقي وهذا هو مصيره"

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمؤتمر مرتضى منصور الأول بعد العودة إلى الزمالك.

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-رد على سؤال مدى إمكانية قبوله لشروط تعجيزية من بن شرقي للتجديد، قائلا: "بلاش أنا أتسأل السؤال ده".

-سنستفسر منه إذا كان وقع لناد آخر أم لا، إذا وقع سنقيم له حفل تكريم وإذا لم يحدث فسينتهي الأمر بتجديد عقده.

-سيتم عقد جلسة مع أشرف بن شرقي بعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

-تم اتخاذ حكم بخسارة جروس لشكواه من الدرجة الأولى ومع ذلك تجددت الشكوى.

-قضية حمدي النقاز حُسمت للزمالك ورفض شكواه، لا أعرف كيف تخيل البعض أنه سيحصل على حكم ضد النادي.

-اللجان لم تتابع القضايا الخاصة بالنادي وبالتالي لم يحصل على مسحتقاته في قضية كهربا والشناوي، أتشيمبونج أوضح في تسجيلات مسجلة أنه أنهى كل أموره المالية مع النادي (عرضت في المؤتمر بالفيديو) ولكن للأسف عدم إدارة الأمور بجدية كان سببا في ذلك مع محاولة البعض تحريض اللاعبين على تجديد شكواهم.

-هل يعقل أن يكون هناك بند إعادة بيع في عقد محمد صبحي لفاركو مقابل 20 مليون؟

-جميع القرارات التي اتخذتها اللجان غير قانونية، الفيفا لا يعترف بقرار اللجان

-العقد السابق الخاص بجالاتا سراي لن يعتمده الاتحاد الدولي لأن من قام بالتوقيع عليه ليس عضو مجلس إدارة

-تم وضع بند في عقده للشراء مقابل 4 مليون دولار، من غير المنطقي بيع مصطفى محمد بهذا الرقم القليل فهو في مرحلة تألق محمد صلاح ويساوي 20 مليون يورو

-اللجان السابقة كل دورها تسيير الأعمال، تم رفض عرض لمصطفى محمد بما يقارب 9 مليون يورو ولكني تفاجئت بإعارته مقابل 2 مليون دولار فقط

-أمد يدي للجميع ولمجلس إدارة الأهلي، التعصب الأعمى زاد في المرة المصرية. أريد أن أفتح صفحة جديدة مع الجميع من أجل عدم إثارة الفتنة.

-سيكون هناك نظام في قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة ولن يتم السماح بالرشوة أو أي شيء آخر كلفنا إسماعيل يوسف وحمادة أنور بإعداد ملف بهذا الأمر، موهبة اللاعب ستكون فقط هي الفيصل

-أحمد مرتضي سيكون المسؤول عن فرع الزمالك بالسادس من أكتوبر، والاستاد الجديد سيظهر للنور خلال عامين

-لن يتم السماح بتكرار أي سقطات مرة أخرى لكي يعود الانضباط للفريق الأول من جديد

-سيكون هناك مدرب عام ومدرب مساعد وتم الاتفاق مع كارتيرون على ذلك، سيتم عرض عدد من الأسماء عليه لاختيار من يريده منهم للتواجد في الجهاز المعاون

-ليس لدي أزمة مع كارتيرون، أمير مرتضى عقد جلسة معه أمس والمدرب أبدى حسن نية بالإستمرار ونرحب باستمراره

-لن أتحدث عن الماضي فالحق عاد لصاحبه، سأتحدث عن الحاضر والمستقبل.

-اللجان السابقة البعض منهم أجتهد وعمل بقدر ما يستطيع، ولكن هناك حولهم بعض المتربصين ومنهم من قام بتصفية حسابات.

-مجلس الإدارة عقد اجتماعه أمس لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي.

-من يريد الترشح فليترشح، والجمعية العمومية واعية لاختيار الأصلح.

-جمهور نادي الزمالك عظيم وشجاع، فضل وجميل جماهير نادي الزمالك في رقبة النادي ورقبتي أنا شخصيا، هم من صنعوا المعجزة وصمدوا من أجل عودة الحق.

-انتخابات نادي الزمالك ستقام أيام 20 و21 و22 يناير 2022.

-سيتم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك في 30 نوفمبر.

-لن أكون شوكة ابدا ضد بلدي مصر، كان من الممكن أن أتقدم بشكوى ضد قرار تجميد المجلس لأنه يعد تدخل في الشئون الرياضي ولكني محب لمصر دائما.

-أحب أن اشاهد منتخب بلادي واستمتع بمحمد صلاح وطارق حامد ونجوم الكرة المصرية.

-بعض وسائل الاعلام قامت بنشر تقارير غير حقيقية وزعمت أن المجلس سيجدد لبن شرقي وفرجاني ساسي سيعود وسأنهي إيقاف القيد . هذا عبث، لم أحصل على الوقت الكافي من أجل حل هذا الأمر.

- من لديه الحق في تجميد مجلس الادارة بحسب اللوائح والقوانين هما الجمعية العمومية ومجلس الادارة.

-الحفاظ على كيان الزمالك هو رغبتي دائما، بدليل ما قمت به بالتنازل عن القضية ضد انتخابات الزمالك في 2010 وتنازلت حفاظا على استقرار الزمالك.

-ما حدث في الزمالك لم يحدث في أي ناد أخر، أبناء الزمالك للأسف هم من يقومون بهز استقرار الزمالك في بعض الأوقات، لم يحدث في أي نادي في العالم ما حدث للزمالك.

1:05 بداية المؤتمر