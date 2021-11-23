مباشر دوري الأبطال - تشيلسي (3) - (0) يوفنتوس.. اكتساح من البلوز
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ويوفنتوس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
وكان يوفنتوس قد ضمن تأهله من الجولة الماضية بعدما حصد 12 نقطة في الصدارة.
بينما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
وتفوق يوفنتوس في لقاء الذهاب على البلوز بنتيجة 1-0 سجله كييزا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة
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ق58: لوفتيس تشيك يراوغ دفاع يوفنتوس ببراعة ويمرر لهودسون أودوي الذي سجل الهدف الثالث
ق56: الهدف الثاني لتشيلسي عن طريق ريس جيمس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36: تغيير أول اضطراري لتشيلسي بدخول لوفتيس تشيك في مكان نجولو كانتي
ق29: سيلفا ينقذ هدف مؤكد من على خط المرمى بعد تسديدة موراتا
ق25: هدف أول من تشيلسي عن طريق تشالوباه
سيطرة من تشيلسي
بداية المباراة
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