إصابة قوية في الكاحل لـ مروان محسن ونقله للمستشفى
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 21:23
كتب : FilGoal
تعرض مروان محسن مهاجم فيوتشر لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه لإنبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ويستضيف فيوتشر فريق إنبي على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة.
وعلم FilGoal.com أن مروان محسن قد تم نقله إلى المستشفى بسبب الإصابة القوية.
وتم استبدال مروان محسن مع نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة القوية.
وجاء التقرير الأولي لإصابة مروان محسن أنها قوية في الكاحل ويخضع لفحص طبي لتحديد مدى الإصابة.
وسجل مروان محسن هدفين في أول أربع جولات من مسابقة الدوري المصري.
نرشح لكم
خوان براون: التعادل بداية لننطلق إلى الأمام وواجهنا ظروفا صعبة إصابة قوية في الكاحل لـ مروان محسن ونقله للمستشفى الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح أمام المقاولون مباشر في الدوري - فيوتشر (1)-(2) إنبي.. جووووول إيبوكا الإسماعيلي يحصد أول نقاطه في الدوري بالتعادل مع المقاولون تشكيل الدوري - رفعت والصفاقسي أساسيان مع فيوتشر.. وإيبوكا يقود هجوم إنبي