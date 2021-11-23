إصابة قوية في الكاحل لـ مروان محسن ونقله للمستشفى

تعرض مروان محسن مهاجم فيوتشر لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه لإنبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستضيف فيوتشر فريق إنبي على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وعلم FilGoal.com أن مروان محسن قد تم نقله إلى المستشفى بسبب الإصابة القوية.

وتم استبدال مروان محسن مع نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة القوية.

وجاء التقرير الأولي لإصابة مروان محسن أنها قوية في الكاحل ويخضع لفحص طبي لتحديد مدى الإصابة.

وسجل مروان محسن هدفين في أول أربع جولات من مسابقة الدوري المصري.