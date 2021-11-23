بي إن سبورتس: قبل 7 أيام من كأس العرب.. أدفوكات يرحل عن تدريب العراق

كشفت قناة بي إن سبورتس رحيل الهولندي ديك أدفوكات عن تدريب منتخب العراق.

وقالت الشبكة القطرية أن المدرب الهولندي المخضرم استقال من تدريب منتخب العراق.

وأوضحت القناة الرابعة العراقية "أدفوكات يعتذر عن الاستمرار مع المنتخب العراقي".

🚨🚨 عاجــل | الهولندي ديك أدفوكات يستقيل من تدريب منتخب العراق 🇮🇶 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 23, 2021

وبحسب موقع "بغداد اليوم" فأن المدرب الهولندي اعتذر عن تدريب المنتخب بسبب مرض زوجته.

رحيل أدفوكات يأتي قبل 7 أيام من بداية كأس العرب والمقرر أن تقام في قطر بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.

عــاجـل 🚨 قبل سبعة ايام من انطلاق بطولة #كأس_العرب ، ادفوكات يعتذر عن الاستمرار مع #منتخبنا_الوطني ، هكذا تشير مختلف المصادر.#الرابعة_الرياضية 10719 Vhttps://t.co/sA4f9Y1EQo pic.twitter.com/Ha59csby7b — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) November 23, 2021

وتولى أدفوكات (74 عاما) تدريب أسود الرافدين في 6 مباريات فقط بتصفيات كأس العالم 2022.

ولم يحقق الهولندي أي انتصار مع خلال 6 مباريات مكتفيا بـ 4 تعادلات وهزيمتين.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن الإمارات صاحبة المركز الثالث المؤهل للملحق.

ويتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الأولى رفقة قطر والبحرين وعُمان.

والمدرب الهولندي المخضرم البالغ 74 عاما يملك تاريخا مثيرا على مستوى الأندية ومنتخب بلاده عبر 3 ولايات.

مع منتخب هولندا قدم واحدة من أفضل نسخ الطواحين في يورو 2004 وحل حينها ثالثا بجيل ضم أريين روبن ورود فان نستلروي وإدجار ديفيز وروبن فان بيرسي وويسلي شنايدر وياب ستام وكلارنس سيدورف وإدوين فان دير سار.

قاد إيندهوفن الهولندي ورينجرز الأسكتلندي لحصد ألقاب الدوري والكأس المحلية والسوبر.

ومع زينيت الروسي استطاع أن يحقق لقب الدوري والفوز بكأس الاتحاد الأوروبي -الدوري الأوروبي حاليا- والسوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد في 2008، بجيل ضم أندري أرشافين وأناتولي تيموتشوك وبافل بوجيربنياك والبرتغالي داني.

كما سبق له قيادة منتخبات الإمارات وصربيا وبلجيكا وكوريا الجنوبية، ليشد الرحال في تجربة مختلفة تماما رفقة العراق في يوليو الماضي.