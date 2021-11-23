مباشر دوري الأبطال - فياريال (0) - (0) مانشستر.. بايرن (2) - (0) دينامو كييف.. كومان يوسع الفارق
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 19:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فياريال ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ مع دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.
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فياريال ضد مانشستر يونايتد
ق41: بطاقة صفراء على دوني فان دي بيك
ق30: رأسية من رونالدو إلى يد رولي حارس فياريال
ق28: دي خيا يتألق ويتصدى لتسديدة من تريجيروس
ق5: تسديدة قوية من جوميز ودي خيا يتصدى
ق3: عرضية من أليكس تيليس ورأسية من مكتومناي بجوار القائم
بداية المباراة
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دينامو كييف ضد بايرن ميونيخ
نهاية الشوط الأول
ق43: الهدف الثاني لبايرن ميونيخ عن طريق كينجسلي كومان
ق14: ليفاندوفسكي يسجل الأول لبايرن ميونيخ
بداية المباراة
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