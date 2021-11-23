انتهت في الدوري - فيوتشر (1)-(2) إنبي.. نهاية المباراة

إصابة قوية في الكاحل لـ مروان محسن ونقله للمستشفى

الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح أمام المقاولون

الإسماعيلي يحصد أول نقاطه في الدوري بالتعادل مع المقاولون