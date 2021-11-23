انتهت في الدوري - فيوتشر (1)-(2) إنبي.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

غنام محمد يحتفل بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

يستضيف فيوتشر فريق إنبي في ختام مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 7 نقاط بينما إنبي في المركز الرابع عشر بـ 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق91 جوووول جون إيبوكا يسجل الثاني في شباك محمود حمدي

ق90 خروج محمود جنش للإصابة

ق85 ركلة جزاء لفريق فيوتشر

ق56 جووووول أيمن الصفاقسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 إصابة قوية لمروان محسن وخروجه على نقالة

ق37 جوزيف نجويم عرضية أرضية ترتطم بالقائم

ق30 تقنية الفيديو تطالب باستكمال اللقاء

ق29 اعتراض من لاعبي فيوتشر للمطالبة بركلة جزاء

ق21 جووووول جون إيبوكا يفتتح التسجيل من ركلة جزاء

ق19 مروان محسن يهدر الأول وتألق محمود جاد

انطلاق المباراة

الدوري المصري فيوتشر إنبي
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