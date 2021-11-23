الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح أمام المقاولون

مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) إنبي.. إصابة قوية لمروان محسن

الإسماعيلي يحصد أول نقاطه في الدوري بالتعادل مع المقاولون