مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) إنبي.. إصابة قوية لمروان محسن
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 19:46
كتب : FilGoal
يستضيف فيوتشر فريق إنبي في ختام مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 7 نقاط بينما إنبي في المركز الرابع عشر بـ 4 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق44 إصابة قوية لمروان محسن وخروجه على نقالة
ق37 جوزيف نجويم عرضية أرضية ترتطم بالقائم
ق30 تقنية الفيديو تطالب باستكمال اللقاء
ق29 اعتراض من لاعبي فيوتشر للمطالبة بركلة جزاء
ق21 جووووول جون إيبوكا يفتتح التسجيل من ركلة جزاء
ق19 مروان محسن يهدر الأول وتألق محمود جاد
انطلاق المباراة
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