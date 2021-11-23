مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) إنبي.. إصابة قوية لمروان محسن

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

غنام محمد يحتفل بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

يستضيف فيوتشر فريق إنبي في ختام مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 7 نقاط بينما إنبي في المركز الرابع عشر بـ 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=========

ق44 إصابة قوية لمروان محسن وخروجه على نقالة

ق37 جوزيف نجويم عرضية أرضية ترتطم بالقائم

ق30 تقنية الفيديو تطالب باستكمال اللقاء

ق29 اعتراض من لاعبي فيوتشر للمطالبة بركلة جزاء

ق21 جووووول جون إيبوكا يفتتح التسجيل من ركلة جزاء

ق19 مروان محسن يهدر الأول وتألق محمود جاد

انطلاق المباراة

الدوري المصري فيوتشر إنبي
نرشح لكم
الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح أمام المقاولون مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) إنبي.. إصابة قوية لمروان محسن الإسماعيلي يحصد أول نقاطه في الدوري بالتعادل مع المقاولون تشكيل الدوري - رفعت والصفاقسي أساسيان مع فيوتشر.. وإيبوكا يقود هجوم إنبي خبر في الجول – المران الأخير يحدد موقف زيزو من مواجهة كليوباترا قائمة الزمالك - انضمام زيزو لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وعودة بنشرقي والسعيد
أخر الأخبار
الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح أمام المقاولون 14 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: قبل 7 أيام من كأس العرب.. أدفوكات يرحل عن تدريب العراق 18 دقيقة | كأس العرب 2021
لعبة الحبار النسخة السعودية.. الهلال يتزعم آسيا 47 دقيقة | آسيا
مباشر دوري الأبطال - فياريال (0) - (0) مانشستر.. بايرن (2) - (0) دينامو كييف.. كومان يوسع الفارق ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) إنبي.. إصابة قوية لمروان محسن ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يحصد أول نقاطه في الدوري بالتعادل مع المقاولون ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - رفعت والصفاقسي أساسيان مع فيوتشر.. وإيبوكا يقود هجوم إنبي ساعة | الدوري المصري
جارديان: مانشستر يونايتد يتفاوض مع فالفيردي لخلافة سولشاير حتى نهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال