مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال (1) (0) بوهانج.. محاولة زرقاء جديدة
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.
المباراة تقام على ملعب الملك فهد وتبدأ في السادسة مساءً.
الفائز باللقب سيكون الأكثر تتويجا في تاريخ القارة الصفراء برصيد 4 ألقاب، إذ يتساويان برصيد 3 ألقاب لكل منهما.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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ق 30: لعبة ثنائية بين بيريرا وماريجا، وعرضية من الأخير تمر من الجميع دون خطورة على مرمى الفريق الكوري.
ق 23: تسديدة من جوميز من على حدود منطقة الجزاء تمر بعيدة عن المرمى.
ق 12: تسديدة صاروخية من لاعب بوهاج ترتطم بالعارضة، ومتابعة يتصدى لها المعيوف ببراعة.
ق1 : جوووول أوووول ناصر الدوسري للهلال من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد 15 ثانية.
بداية اللقاء
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