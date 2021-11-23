مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال (1) (0) بوهانج.. العارضة والمعيوف يتألقان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة تقام على ملعب الملك فهد وتبدأ في السادسة مساءً.

الفائز باللقب سيكون الأكثر تتويجا في تاريخ القارة الصفراء برصيد 4 ألقاب، إذ يتساويان برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 12: تسديدة صاروخية من لاعب بوهاج ترتطم بالعارضة، ومتابعة يتصدى لها المعيوف ببراعة.

ق1 : جوووول أوووول ناصر الدوسري للهلال من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد 15 ثانية.

بداية اللقاء