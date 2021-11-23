مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال في مواجهة بوهانج على زعامة القارة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

الهلال - النصر - كأس السوبر السعودي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة تقام على ملعب الملك فهد وتبدأ في السادسة مساءً.

الفائز باللقب سيكون الأكثر تتويجا في تاريخ القارة الصفراء برصيد 4 ألقاب، إذ يتساويان برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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تبدأ المباراة بعد قليل

الهلال بوهانج ستيلزر دوري أبطال آسيا في آسيا
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