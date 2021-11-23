مباشر في الدوري - المقاولون (0)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:28

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والإسماعيلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.من هنـــــــــــــــا

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انطلاق المباراة

في الدوري الإسماعيلي المقاولون العرب الدوري المصري
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