مباشر في الدوري - المقاولون (0)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والإسماعيلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.من هنـــــــــــــــا

--

ق 37: طرد محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي بعد تدخل قوي على باسم علي

انطلاق المباراة