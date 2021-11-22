محمد عودة: لعبنا مباراة قوية أمام فريق كبير.. وهذا طلبي من تقنية الفيديو

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 20:51

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو غزل المحلة بالهدف أمام الأهلي

أشاد محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة بأداء لاعبيه خلال مواجهة الأهلي رغم الهزيمة القاتلة.

وكان المحلة قد خسر أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما عاد المحلة في الدقيقة 94 بتعادل قبل أن يقتل معلول اللقاء بهدف في الدقيقة 97.

وقال عودة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "نحمد الله على كل شيء وكنا نلعب أمام فرقة كبيرة".

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وأضاف عودة "الشوط الثاني تصعب علينا خاصة مع مجازفتنا والضغط من الأمام".

وشدد المدير الفني للمحلة "التغييرات المجازفة جاءت لنا بالتعادل ولكن الحمد لله على كل شيء في النهاية".

وعن غضبه عقب اللقاء كشف "لا أريد الحديث عن التحكيم ومحمد الحنفي حكم جيد لكن أتحدث هنا عن تقنية الفيديو".

وأوضح "كان لنا ركلة جزاء أمام إيسترن كومباني ولم يتم مراجعتها والآن لدينا ركلة جزاء لصالح عبده يحيى لم أر إعادتها ولكن أثق في صحتها وأتمنى إعادتها".

وشدد "ما أطلبه هو العودة لتقنية الفيديو إن لم تكن ركلة جزاء فلا اعتراض على ذلك".

واختتم عودة تصريحاته "لكن نرى مباريات أخرى تتوقف لمدة 7 دقائق لمراجعة الكرة فلماذا طالب الحكم باللعب سريعا؟".

وتجمد رصيد المحلة عند 8 نقاط في المركز الخامس عقب مرور خمس جولات.

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