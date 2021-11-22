مباشر في الدوري - الجونة (0)-(1) المصري.. جووووول من ركلة جزاء

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

حسن علي يحتفل بهدف المصري في الجونة

يلعب الجونة أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب.

ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق55 جووووول حسن علي يتقدم للمصري بركلة جزاء

ق54 ركلة جزاء للمصري بعد اللجوء لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 إلغاء هدف المصري بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل

ق33 جووووول محمد عنتر يفتتح التسجيل للمصري

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري البورسعيدي الجونة
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