مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) المصري.. هدف ملغي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

حسن علي يحتفل بهدف المصري في الجونة

يلعب الجونة أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب.

ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق35 إلغاء هدف المصري بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل

ق33 جووووول محمد عنتر يفتتح التسجيل للمصري

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري البورسعيدي الجونة
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