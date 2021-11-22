مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) المصري.. هدف ملغي
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:58
كتب : FilGoal
يلعب الجونة أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب.
ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 4 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
===========
ق35 إلغاء هدف المصري بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل
ق33 جووووول محمد عنتر يفتتح التسجيل للمصري
انطلاق المباراة
نرشح لكم
في الجول يكشف إصابتي معلول وحسام حسن أمام غزل المحلة مؤتمر موسيماني - غضب عارم بسبب سؤاله عن عمار وميكيسوني مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) المصري.. هدف ملغي استراحة في الدوري - الزمالك (0) - (1) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول في الـ+95.. معلول يخطف فوزا قاتلا لـ الأهلي على المحلة في ملعب الغزل طبيب الزمالك: الإجهاد يبعد عمر السعيد عن مباراة البنك الأهلي