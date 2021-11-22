مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) المصري.. هدف ملغي

يلعب الجونة أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب.

ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 4 نقاط.

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ق35 إلغاء هدف المصري بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل

ق33 جووووول محمد عنتر يفتتح التسجيل للمصري

انطلاق المباراة