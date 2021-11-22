استراحة في الدوري - الزمالك (0) - (1) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:47

كتب : FilGoal

محمد عواد الزمالك البنك الأهلي

يستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 9 نقاط بينما البنك الأهلي يحل تاسعا برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة هنا

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نهاية الشوط الأول

ق35: استمرار الضغط الأبيض وصمود من البنك الأهلي

ق24: خروج خاطئ من الزنفلي والونش برأسية خارج المرمى

ق16: جوووول محمد هلال يسجل الأول للبنك الأهلي

ق7: عواد يرد على الزنفلي ويتصدى لرأسية محمد هلال

ق4: تألق من الزنفلي أمام تسديدة إمام عاشور

انطلاق المباراة

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