استراحة في الدوري - الزمالك (1) - (1) البنك الأهلي.. جوووول التعادل زيزو من ركلة جزاء

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:47

كتب : FilGoal

هدف محمد هلال الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 9 نقاط بينما البنك الأهلي يحل تاسعا برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة هنا

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ق71: جوووول التعادل للزمالك من ركلة جزاء زيزو

ق67: ضربة جزاء لـ الزمالك بعد لمس يعقوبو للكرة باليد.

ق66: أيمن حفني بديلا لزيزو

ق65: مطالبات بركلة جزاء للزمالك.

ق60: القائم الأيمن للزنفلي يمنع هدفا محققا لمصطفى فتحي من متابعة لركلة زيزو الحرة

ق58: تبديل أول للزمالك. خروج الجزيري ومشاركة أوناجم.

ق51: عرضية زيزو تجد رأسية أوباما فوق عارضة الزنفلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: استمرار الضغط الأبيض وصمود من البنك الأهلي

ق24: خروج خاطئ من الزنفلي والونش برأسية خارج المرمى

ق16: جوووول محمد هلال يسجل الأول للبنك الأهلي

ق7: عواد يرد على الزنفلي ويتصدى لرأسية محمد هلال

ق4: تألق من الزنفلي أمام تسديدة إمام عاشور

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك البنك الأهلي
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