صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة "ذا بيست" لـ الأفضل في العالم

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول × أرسنال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المرشحين للفوز بجائزة "The Best" للأفضل في العالم عن عام 2021.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
ليفربول

وتواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجانب عشرة مرشحين آخرين للفوز بالجائزة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفلة ستقام 17 يناير 2022.

أخبار متعلقة
تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية دروجبا عن صلاح: إذا استمر بنفس مستواه سيحطم كل أرقامي.. كنت واثقا من انفجاره منذ مزاملته هدف وخطورة لا تتوقف.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أرسنال؟ صلاح يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

محمد صلاح - ليفربول

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

كريم ينزيمة - ريال مدريد

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

جورجينو - تشيلسي

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

نيمار - باريس سان جيرمان

نجولو كانتي - تشيلسي

يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي فاز بالجائزة في العام الماضي بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأعلن الاتحاد الدولي قائمة من 2 حراس مرشحين للفوز بأفضل حارس مرمى في 2021

وجاءت قائمة الحراس كالتالي:

أليسون بيكر - ليفربول

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

كاسبر شمايكل - ليستر سيتي

جانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

إدوارد ميندي - تشيلسي

وفاز مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى لـ عام 2020 بعد منافسة مع أليسون ويان أوبلاك

صلاح
نرشح لكم
ذا بيست - سبعة مدربين يتنافسون على جائزة الأفضل صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة "ذا بيست" لـ الأفضل في العالم مورينيو: وعدت فيليكس بحذاء جديد وركض نحوي ليذكرني مؤتمر كاريك الأول: عن خلافة سولشاير ومتى علم بإقالته ناجلسمان: عزل 8 لاعبين؟ لا تضخموا الأمور تجديد عقد ساوثجيت مع منتخب إنجلترا حتى 2024
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك – عودة المثلوثي وأوباما أمام البنك الأهلي 45 ثاتيه | الدوري المصري
ذا بيست - سبعة مدربين يتنافسون على جائزة الأفضل 7 دقيقة | أوروبا
صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة "ذا بيست" لـ الأفضل في العالم 8 دقيقة | أوروبا
قوائم كأس العرب – ثلاثي الدوري المصري يقود اختيارات المغرب النارية 12 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر تشافي: مباراة بنفيكا مصيرية.. وهذه حقيقة اهتمام برشلونة بـ بونجاح 40 دقيقة | مصر
إيهاب جلال: الهدف الأول حررنا من الضغوط.. ولم نتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير ساعة | الدوري المصري
عبد العال: تجربتي مع إيسترن كومباني "مغامرة".. ومن الطبيعي الخسارة أمام فيوتشر وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المحلة (1)-(2) الأهلي.. خروج محمد شريف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال