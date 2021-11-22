انتهت في الدوري - المحلة (2)-(3) الأهلي.. جوووول معلول هدف قاتل
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 17:04
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 12 نقطة.
بينما غزل المحلة الرابع ورصيده 8 نقاط.
طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة
ــــــــــــــــ
ق 97: جوووول علي معلول يسجل هدفا قاتلا من ركلة حرة مباشرة ويخطف الانتصار للأهلي
ق 94: جوووول قاتل لغزل المحلة في الدقيقة 94 بهدف عن طريق أكرم توفيق بالخطأ في مرماه
ق 85: نزول حسين الشحات وأحمد عبد القادر بدلا من تاو وأفشة
ق 77: نزول ميكيسوني بدلا من حسام حسن
ق 75: خروج حسام حسن بعدما تعرض للإصابة بعد تدخل قوي من يحيى حامد
ق 72: الأحمر يهدر الثالث بعد تسديدة من شريف تصدى لها الحارس وعادت لأفشة ليسدد ويبعدها الدفاع
ق 56: جوووول عبده يحيى يسجل الأول للمحلة
ق 48: جوووول بيرسي تاو والهدف الثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأولي بهدف دون رد
ق 46: بيرسي تاو يهدر فرصة خطيرة والحارس خارج المرمى
ق 40: خروج ياسر إبراهيم بعد سقوطه مصابا وعودته بعد تلقي العلاج
ق 29: انطلاقة من تاو ويمرر إلى محمد شريف أمام المرمى الذي سدد بالقدم اليسرى كرة تمر جوار القائم
ق 27: أفشة يهدر فرصة خطيرة على الأحمر ويهدر الثاني
ق 13: محاولة خطيرة من الغزل والشناوي يتصدى للكرة ومتابعة من هجوم الغزل
وصف الهدف: ركنية ارتدت لخارج منطقة الجزاء ثم مررها السولية إلى بدر بانون الذي سدد وارتدت من الحارس، ليتابعها محمد شريف ويمرر الكرة إلى أفشة أمام المرمى الخالي ليضع الكرة في الشباك
ق 11: جووووول أفشة والأول
ق 10: مطالبات بركلة جزاء للأحمر
ق 3: محاولة مبكرة من المحلة من ركلة ركنية
انطلاق المباراة