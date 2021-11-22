انتهت في الدوري - المحلة (2)-(3) الأهلي.. جوووول معلول هدف قاتل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

أكرم توفيق الأهلي غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 12 نقطة.

بينما غزل المحلة الرابع ورصيده 8 نقاط.

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طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة

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ق 97: جوووول علي معلول يسجل هدفا قاتلا من ركلة حرة مباشرة ويخطف الانتصار للأهلي

ق 94: جوووول قاتل لغزل المحلة في الدقيقة 94 بهدف عن طريق أكرم توفيق بالخطأ في مرماه

ق 85: نزول حسين الشحات وأحمد عبد القادر بدلا من تاو وأفشة

ق 77: نزول ميكيسوني بدلا من حسام حسن

ق 75: خروج حسام حسن بعدما تعرض للإصابة بعد تدخل قوي من يحيى حامد

ق 72: الأحمر يهدر الثالث بعد تسديدة من شريف تصدى لها الحارس وعادت لأفشة ليسدد ويبعدها الدفاع

ق 56: جوووول عبده يحيى يسجل الأول للمحلة

ق 48: جوووول بيرسي تاو والهدف الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأولي بهدف دون رد

ق 46: بيرسي تاو يهدر فرصة خطيرة والحارس خارج المرمى

ق 40: خروج ياسر إبراهيم بعد سقوطه مصابا وعودته بعد تلقي العلاج

ق 29: انطلاقة من تاو ويمرر إلى محمد شريف أمام المرمى الذي سدد بالقدم اليسرى كرة تمر جوار القائم

ق 27: أفشة يهدر فرصة خطيرة على الأحمر ويهدر الثاني

ق 13: محاولة خطيرة من الغزل والشناوي يتصدى للكرة ومتابعة من هجوم الغزل

وصف الهدف: ركنية ارتدت لخارج منطقة الجزاء ثم مررها السولية إلى بدر بانون الذي سدد وارتدت من الحارس، ليتابعها محمد شريف ويمرر الكرة إلى أفشة أمام المرمى الخالي ليضع الكرة في الشباك

ق 11: جووووول أفشة والأول

ق 10: مطالبات بركلة جزاء للأحمر

ق 3: محاولة مبكرة من المحلة من ركلة ركنية

انطلاق المباراة

غزل المحلة الأهلي في الدوري
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