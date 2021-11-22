مرتجي: كيف يفكر الأهلي في التتويج بمونديال الأندية وهو لا يملك أموالا كافية؟

تحدث خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي والمرشح لمنصب أمين الصندوق ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي عن تفكير النادي في التتويج بكأس العالم للأندية في ظل أزمات مادية تحيط بمجال كرة القدم.

وقال مرتجي عبر قناة أون تايم سبورت: "الأهلي بحاجة لخطة تمويل قوية لتنمية موارده المالية من أجل مواكبة أكبر أندية العالم، فنحن ضمن أكبر 15 ناديا في العالم من حيث القاعدة الجماهيرية".

وأضاف "كيف يخطط الأهلي للتتويج بمونديال للأندية، وهو لا يملك أموالا كافية، فالنادي يدير أمواله في البنوك بضمان شيكاته المستحقة".

وتابع "من الضروري أن نصل لطرق ينمي الأهلي بها موارده، حتى تدخل أسهم النادي البورصة في أقرب فرصة".

وأتم "لابد أن يتحالف الأهلي مع كيانات اقتصادية عالمية، مع أندية كبرى، مثل يوفنتوس الذي أعتبره كيان اقتصادي مثالي".

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة الأهلي تقام في يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.