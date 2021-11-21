مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(0) الاتحاد.. لا يزال التعادل سلبيا
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 19:54
كتب : FilGoal
يستضيف مصر للمقاصة فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل مصر للمقاصة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بينما الاتحاد سابعا برصيد 7 نقاط.
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انطلاق الشوط الثاني
انطلاق المباراة
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