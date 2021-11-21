مباشر في الدوري - فاركو (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. تبديل اضطراري

يستضيف فاركو فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 8 نقاط بينما فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

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ق6 خروج عبد الله بكري للإصابة ونزول أحمد عوض بدلا منه في تبديل اضطراري لفاركو

انطلاق المباراة