مباشر في الدوري - فاركو (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. تبديل اضطراري
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 17:09
كتب : FilGoal
يستضيف فاركو فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 8 نقاط بينما فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق6 خروج عبد الله بكري للإصابة ونزول أحمد عوض بدلا منه في تبديل اضطراري لفاركو
انطلاق المباراة
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