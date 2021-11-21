مباشر في الدوري - فاركو (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. تبديل اضطراري

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 17:09

كتب : FilGoal

لاعبو فاركو يحتفلون بهدف عبد الله بكري في مصر للمقاصة

يستضيف فاركو فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 8 نقاط بينما فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

===========

ق6 خروج عبد الله بكري للإصابة ونزول أحمد عوض بدلا منه في تبديل اضطراري لفاركو

انطلاق المباراة

الدوري المصري فاركو سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
مباشر في الدوري - فاركو (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. تبديل اضطراري قائمة الأهلي – استمرار غياب كهربا وطاهر.. ودخول ربيعة أمام المحلة مران الأهلي – انتظام الشناوي وأشرف وبانون.. وتدريبات قوية للحراس خبر في الجول – الإسماعيلي يستعيد مهاجمه من زامبيا جوائز فانتازي في الجول – Mi Portable Bluetooth Speaker للمركز الأول بالجولة الخامسة موعد مباريات الأحد 21 نوفمبر 2021.. ريال مدريد ومانشستر سيتي ومواجهات قوية في الدوري المصري
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - فاركو (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. تبديل اضطراري 34 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - غرناطة (0) - (2) ريال مدريد.. جووول ثاني 41 دقيقة | الدوري الإسباني
ريان يسجل في خسارة ألتاي.. وكوكا يشارك خلال فوز كونيا سبور 42 دقيقة | المحترفون
بنشرقي يكشف انضمامه لقائمة منتخب المغرب في كأس العرب ساعة | كأس العرب 2021
منافس مصر – لاعب سموحة يزين قائمة السودان لـ كأس العرب ساعة | كأس العرب 2021
هل يعود مرتضى؟ سيناريوهان محتملان على طاولة وزارة الرياضة بعد انتهاء فترة لجنة الزمالك.. وموقف الانتخابات ساعة | مصر
تشكيل ريال مدريد – تغييران من أنشيلوتي ضد غرناطة ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - البحرين.. تبا للهدف الذهبي ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022